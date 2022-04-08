DSÖ: Afrika'da vakalar tespit edilenden 100 kat fazla

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, Afrika ülkelerinde tespit edilemeyen COVID-19 vakalarına dikkat çekti.

Kıtadaki vaka sayısının tespit edilenden 100 kat daha fazla olduğunu söyleyen Moeti, kıta nüfusunun yüzde 65'inden fazlasının enfekte olduğunu ifade etti.

Moeti, "Afrika nüfusunda genç ve belirti göstermeyen kişilerin olması normal" dedi.

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti.