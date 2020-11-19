DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor
Kaynak: AA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde nüfusun en az yüzde 20'sine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasının hedeflendiğini bildirdi.
DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, katıldığı bir video konferansta, Kovid-19 aşısıyla ilgili Afrika ülkelerinin hazırlanması gerektiğini dile getirdi.
Moeti, "Kovid-19 müdahale ekibi, mümkün olan en kısa sürede Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.
Aşıya hazırlık için Afrika ülkeleriyle koordineli çalıştıklarının altını çizen Moeti, her ülkenin aşı dağıtımındaki lojistik kapasitesini değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.
Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 11 bin 202 oldu.
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