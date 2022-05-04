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04 Mayıs 2022 Çarşamba 18:38:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 18:39:00

DSÖ: 2 yeni alt varyant tespit edildi

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un dünyada en yaygın varyantı olan Omicron'un Güney Afrika'da 2 yeni alt varyantının saptandığını açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19'a dair son gelişmeler ve küresel aşılamadaki eşitsizliğe değindi.

Ghebreyesus, haftalık küresel Kovid-19 ölümlerinde düşüşün sürdüğünü belirterek, "Mart 2020'den bu yana haftalık en düşük Kovid-19 kaynaklı can kaybı görüldü. Bu eğilim sevindirici olmakla beraber manzaranın tamamını göstermemektedir." dedi.

Kovid-19 varyantlarından ötürü DSÖ'nün Amerikalar ve Afrika Bölgesi'nde vaka artışlarının yükseldiğini dile getiren Ghebreyesus, "Omicron varyantını tespit eden Güney Afrikalı araştırmacılar, BA.4 ve BA.5 olmak üzere iki yeni alt varyant daha keşfetti. Güney Afrika'da son günlerdeki vaka artışlarının sebebinin bu varyantlar olduğu bildirildi." diye konuştu.

"BİRÇOK ÜLKEDE VİRÜSÜN NE ŞEKİLDE EVRİLECEĞİNİ GÖREMİYORUZ"

Ghebreyesus, bu alt varyantların diğerlerine kıyasla ağır hastalık ve ölümlere sebep olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmadığını belirterek, "Erken verilerin gösterdiğine göre Kovid-19 aşılamaları, ağır hastalık ve ölümlere karşı koruyucu nitelikte." dedi.

Kovid-19'un yeni varyantlarına karşı en iyi korumanın DSÖ'nün küresel aşılama hedefinin gerçekleşmesi ve sosyal mesafe olduğunun altını çizen Ghebreyesus, "Vaka testleri ve genetik sıralama da önem taşımaktadır. Güney Afrika'nın BA.4 ve BA.5 alt varyantlarını tespit etmesi, birçok ülkenin durdurduğu genetik sıralamaya hala devam etmesi sayesindedir. Diğer birçok ülkede bu virüsün ne şekilde evrileceğini göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Kovid-19 aşıları ve virüse karşı etkili ilaçların orta ve düşük gelirli ülkelerde hala erişilemez olduğuna dikkati çekerek, yüksek fiyatlar nedeniyle birçok ülkenin Kovid-19 ilaçlarını satın almaktan vazgeçtiğini kaydetti.

UKRAYNA'DA SAĞLIK MERKEZLERİNE 186 SALDIRI YAPILDI

Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin durumunun kötüleştiğine işaret eden Ghebreyesus, yarın "Ukrayna için Uluslararası Bağışçılar Konferansı"na katılmak üzere Polonya'ya gideceğini açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ verilerine göre, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine 186 saldırı yapıldığını belirtti.

Etiketler : dsö varyant koronavirüs vaka sayısı
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