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16 Eylül 2021 Perşembe 13:19:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 13:19:00

Drian, denizaltı alımı iptaline ilişkin tepki gösterdi: Fransa: Sırtımızdan vurulduk

Kaynak: AA

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Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda ABD ve İngiltere ile anlaşması Fransa'yı kızdırdı. Avustralya'nın Fransa'dan 12 denizaltı alımını iptal etmesine tepki gösteren Fransız Bakan Drian, 'sırtımızdan vurulduk' dedi.

France Info kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Fransız Naval şirketinden 12 denizaltı alınmasını iptal edip ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda anlaştıkları açıklamasına sert tepki gösterdi.

Kızgın olduğunu ve Avustralya'nın, müttefikliğe yakışmayan bir eylemde bulunduğunu belirten Le Drian, "Gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene ihanet edildi." ifadelerini kullandı.

Le Drian, Avustralya ile müzakerelerin 2014'te başlayıp 2016'da bir anlaşmayla sona erdiğini hatırlatarak Avustralya ve ABD'den konuyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi.

- Trump gibi "kestirilemez karar"

ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Washington yönetimini de eleştiren Le Drian, bu "tek taraflı, kaba ve kestirilemez" kararın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın davranışlarını anımsattığını ileri sürdü.

ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri, dün AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ile İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

Anlaşmaya taraf üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı yeni ortaklık anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık Fransız denizaltı projesinin sonunu da getiriyor.

Avustralya'nın Adelaide kentinde yapılması planlanan projenin sona ermesine tepki gösteren Fransız Naval Grubu, Avustralya hükümetinin projeyi rafa kaldırmasıyla hayal kırıklığına uğradığını bildirmişti.

Etiketler : Jean-Yves Le Drian FRANSA DENİZALTI AUKUS
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