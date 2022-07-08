Dört ülkeden İran'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısı

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Bali'deki G20 Bakanlar Toplantısı'nın marjında Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri İkinci Daimi Müsteşarı Tim Barrow ile bir araya geldi." açıklamasında bulundu.

Görüşmede İran'ın nükleer programı ve 2015'te imzalanan ancak ABD'nin 2018'de çekildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak da bilinen İran nükleer anlaşmasına dönüş müzakerelerinin ele alındığını belirten Price, "(Bakanlar) İran'ın nükleer programındaki gelişmelerin hızıyla ilgili endişelerini dile getirdiler ve KOEP'ye karşılıklı olarak tam uyum sağlanmasına yönelik taahhütlerini yinelediler. İran'ı gereksiz taleplerinden vazgeçmeye ve şu anda mevcut anlaşmayı derhal kabul etmeye çağırdılar" ifadesini kullandı.

Price ayrıca görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının da ele alındığını kaydederek, Ukrayna'ya ek güvenlik ve insani yardım çabalarının yanı sıra savaşın gıda güvenliğine etkisinin de değerlendirildiğini aktardı.