Ukrayna'nın doğusunda patlama

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19 Şubat 2022 Cumartesi 01:31:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 01:31:00

Donetsk'te patlama! Kritik bölgede siren sesleri yükseliyor

Kaynak: STAR

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Rus Devlet Haber Ajansı Ria Novosti'ye göre, Donetsk'te büyük bir patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmazken, patlama, Donetsk yerel yönetim binasının yakınındaki bir aracın infilak ettirilmesi sonucu yaşandı.

Reuters'ın Rus basınına dayandırdığı haberine göre, Donetsk'te bir patlama meydana geldi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Donetsk yerel yönetim binasının yakınındaki bir araç infilak ettirildi. Interfaks haber ajansına göre, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

TAHLİYELER BAŞLAMIŞTI

Basında yer alan bilgilere göre, Ukrayna'nın doğusunda, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tahliyeler başlamıştı.

Luhansk'ta eğitim durduğu, öğrencilerin tahliye edildiği basında yer almıştı. Öte yandan, Donetsk'te uyarı sirenleri çalındı.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass Bölgesi'nde Luhansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ve Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna'daki gerilim zirveye ulaşırken tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden bölgede yaşayan halka Rusya'ya gitme çağrısında bulundu. Luhansk lideri Paseçnik yaptığı açıklamada, "Sivil nüfusta can kayıpların önüne geçmek için seferberlik emri olmayan ve sosyal yaşam desteği olmayan ülke sakinlerini en kısa sürede Rusya'ya gitmeye davet ediyorum" dedi.

Açıklamasının devamında Rusya'nın halkını kabul edeceğini duyuran Paseçnik, "Rusya, Luhansk Halk Cumhuriyeti sakinlerini kabul etmeye hazır" dedi. Paseçnik ayrıca ülkesinde silah kullanabilen herkesi direnmeye davet etti. Donetsk Halk Cuhmuriyeti Lideri Denis Puşilin ise açıklamasında, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy yakında orduya taarruza geçmesi, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin topraklarını işgal etme planını uygulaması için bir emir verecek. Düşmanın silahlı kuvvetleri muharebe düzeninde ve Donbass'ı zorla ele geçirmeye hazır. Bu nedenle 18 Şubat'tan itibaren nüfusun kitlesel olarak Rusya'ya çıkışı organize edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Donbass Bölgesi'ne sınırı bulunan Roskov kenti ve Kırım yönetimi temsilcileri de açıklama yayınlayarak, Kırım ve Rostov kentlerinin Donbass sakinlerini ağırlamaya hazır olduğu ifade edildi.

DONBASS'TA UYARI SİRENLERİ ÇALMAYA BAŞLADI

Donbass Bölgesi liderlerinin yaptığı açıklamalardan sonra bölgedeki tüm kentlerde uyarı sirenleri çalmaya başladı. Donbass halkında paniğe neden olan açıklama ve siren seslerinin ardından Donbass Bölgesindeki halkının evlerini terk etmek için hazırlıklara başladığı ve uzun ATM kuyrukları oluşturduğu öğrenildi.

"HERHANGİ BİR BİLGİYE SAHİP DEĞİLİM"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Donbass'taki tahliye haberlerine ilişkin, "Bilmiyorum, herhangi bir bilgiye sahip değilim" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Donetsk ukrayna rusya patlama savaş
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