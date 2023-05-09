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09 Mayıs 2023 Salı 12:15:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 12:15:00

Donetsk'te görevli Ukraynalı askerler yoğun savaş eğitiminden geçiriliyor

Kaynak: AA

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Ukrayna'da en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde görevli Ukraynalı askerler, cepheye gitmedikleri günlerde yabancı ve yerli silahlarla yoğun savaş eğitimi alıyor.

Rus ordusunun yoğun saldırısı altındaki Bahmut, Ugledar, Avdiyivka ve Marinka şehirlerinde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Savaş uçakları, helikopterler, tank ve diğer ağır zırhlı araçlar, topçu sistemleri, havan topları gibi ağır silahların da yoğun kullanıldığı savaşta piyadelerin her zaman hazır olmalarına özen gösteriliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda özellikle Donetsk bölgesinde iki ordu ağırlıklı olarak en çok topçu atışlarıyla birbirini yıpratmaya çalışsa da şehir içi çatışmaları, savunma hatlarının tutulması gibi operasyonlarda piyadeler büyük rol oynuyor.

Ukrayna ordusunun 57. Tugayının savaşa hazırlık ve deneyimi artırma eğitimleri görüntülendi.

Donetsk bölgesinde Tugayın komutanlarının gözetimindeki eğitimde Ukraynalı askerler, farklı silahları kullanma ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Eğitime katılan askeri personel, karşı taarruz düzenleme ve temsili düşmanı etkisiz hale getirme tecrübelerini artırmaya çalıştı.

Sahada paletli zırhlı araçları, makineli tüfekler, el bombaları, tanksavar silahı gibi çeşitli silahların kullanıldığı eğitimi yöneten Ukrayna Ordusu 57. Tugayının Motorlu Tüfek Taburu Komutan Yardımcısı, "Martsin" kod adlı Üsteğmen, bölgede görevli askerlerin ön cephede savaştığını söyledi.

Martsin, askerlerin yoğun savaş eğitimiyle daha fazla savaş tecrübesi elde ettiklerini dile getirdi.

Etiketler : ukrayna asker savaş eğitimi
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