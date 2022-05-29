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29 Mayıs 2022 Pazar 08:47:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 08:47:00

Donetsk kırsalında Rus ordusuna ait zırhlı birliklerinin ilerleyişi sürüyor!

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 95. gününe girerken Donetsk kırsalında Rus ordusuna ait zırhlı birliklerinin ilerleyişi görünbtülendi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 95. gününe girdi.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e bağlı Yasynuvata'da, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ordusu, Avdiyivka'daki Ukrayna hedeflerine atış yaptı.

Etiketler : Ukrayna Putin Donetsk
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