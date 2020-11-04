Trump zaferini ilan etti!

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04 Kasım 2020 Çarşamba 10:41:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 10:59:00

Donald Trump'tan seçim açıklamaları: Biz bu seçimi kazandık

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ABD Başkanı Trump, seçim gecesi önce sosyal medya hesabından Biden'a yanıt verdi, ardından Beyaz Saray'da konuştu. Trump, "Açık söylemek gerekirse biz bu seçimi kazandık" dedi. Trump eyaletlerde açık ara önde olmasına karşılık oyların sayımının durdurulduğunu, sürecin mahkemeye taşınacağını ifade etti.

ABD seçimlerine ilişkin Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump mevcut sonuçlara ilişkin açıklamar yaptı. Beyaz Saray'da açıklama öncesinde hazırlıkları yapılırken, Trump'ın açıklama yapacağı salona Jerad Kushner gibi kurmayları geldi

Özellikle Trump'ın ekibinin salona gelirken alkış tutup sevinç gösterileri gerçekleştirmesi dikkat çekti.

"ZAFERİ ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasına ekibine ve halkına teşekkür ederek başladı. Kazandığı yerlerdeki sonucun değişmeyeceğini belirterek kutlama yapmaya hazırlanıyorduk dedi.

Trump "Milyonlarca kişi bize oy verdi. ABD halkına ve aileme teşekkür ediyorum. Bu insanların zaferini elinden almaya çalışanlar var, buna izin vermeyeceğiz. Büyük bir kutlamaya hazırlanıyorduk ve bir anda her şey iptal edildi. Dışarıya çıkıp kutlamak için hazırdık. Böylesine bir seçim başarısını kutlamaya hazırdık." ifadelerini kullandı.

"BU AMERİKAN HALKINA YAPILMIŞ BİR HİLEDİR"

Trump eyaletlerden gelen oy oranlarında açık ara önde olduğunu belirtirken, sonuçların önde olunması nedeniyle sürecin mahkemeye götürülmeye çalışıldığını ifade etti. Özellikle Ohio, Kuzey Carolina gibi eyaletlerde fark atarak kazandıklarını, fakat sonuçların durdurulduğunu belirtti. Trump "Bu Amerikan halkına yapılmış bir hiledir. Biz açıkça bu seçimi kazandık" dedi.

"SEÇİMİ KAZANDIK"

Kazanamayacaklarını anladılar, yargıya gidelim dediler. Bunun olacağını söylemiştim. Kazansalar da kazanmasalar da bunu yargıya taşıyacaklar dedim size. Açık söylemek gerekirse biz bu seçimi kazandık.

PENCE: AMERİKA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPACAĞIZ

ABD Başkanı Trump'ın ardından yardımcısı Mike Pence da kısa bir açıklamada bulundu. Trump'ın kürsüye davet ettiği Pence "Ben de sizin gibi inanıyorum, zafer yolundayız ve Amerika'yı yeninden büyük yapacağız." ifadelerini kullandı

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Etiketler : abd trump biden seçim
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