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09 Ocak 2021 Cumartesi 22:35:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 22:38:00

Donald Trump'ın avukatından dikkat çeken Twitter yorumu: Bundan sonra kimler susturulacak?

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ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Twitter'ın Trump hakkındaki kararına tepki göstererek, "Bundan sonra kimler susturulacak?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, ABD Kongresi'nin işgal edilmesi sonrası Twitter ve Instagram'ın, Başkan Trump'a ait sosyal medya hesaplarını kapatmasına tepki gösterdi.

Giuliani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bundan sonra kimler susturulacak?"  ifadesini kullandı.

Etiketler : Donald Trump Trumpın avukatı Rudy Giuliani Twitter
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