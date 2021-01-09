Donald Trump'ın avukatından dikkat çeken Twitter yorumu: Bundan sonra kimler susturulacak?

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, ABD Kongresi'nin işgal edilmesi sonrası Twitter ve Instagram'ın, Başkan Trump'a ait sosyal medya hesaplarını kapatmasına tepki gösterdi.



Giuliani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bundan sonra kimler susturulacak?" ifadesini kullandı.