Danışmanları brifing verdi: Sonuçların değişmesi zor

ABD'de 6 eyalette oy sayımı sürerken, Cumhuriyetçi cephede yeni gelişmeler yaşanıyor. Başkan Donald Trump, seçimlerde hile yapıldığını ve sonuçları kabul etmediğini söyledi.

Ancak danışmanları, Trump'ın sonuçları değiştirmeye yönelik hukuki girişimlerinin sınırlı olduğunu söyledi. ABD Başkanı ise mücadelesini sürdürmek istiyor.

"KAYBEDECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİ"

NPR'nin aktardığına göre, ismini vermek istemeyen bir danışman, "Kaybedebileceğini hiç düşünmemişti. Trump dünyasında olan bizler de kaybedebileceğini düşünmedik." dedi.

"KENDİSİNE OY VERENLERE KARŞI SORUMLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Trump'ın, sonuçları sonunda kabul edeceğini dile getiren danışman, "Ancak bu aşamada kendisine oy veren kişilere karşı sorumluluğu olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.

"YASAL SEÇENEKLER KISITLI"



Donald Trump'ın yarışı önde götürdüğü Pensilvanya ve Georgia'da Joe Biden, geriden gelerek öne geçti. Biden, Pensilvanya'da farkı giderek açıyor.

Söz konusu iki eyaletteki tabloya işaret eden ABD Başkanı'nın danışmanları, "Trump'ın yasal seçenekleri kısıtlı. Sadece sahip olduğu yasal seçenekler var. Bunlar bile mantıklı değil çünkü hala 270'e ulaşamıyor." diye konuştu.

"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Trump, süreci her yönüyle takip edileceklerini belirterek, "Milletimiz için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim." demişti.