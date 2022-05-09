Haiti'ye giden yolcu otobüsü kaçırıldı!

Dominik'ten Haiti'ye seyahat eden yolcu otobüsü kaçırıldı: Türkler de var
Kaynak: TRT Haber
Diplomatik kaynaklar, "Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye seyahat etmekte olan ve 8 vatandaşımızın da içinde bulunduğu bir yolcu otobüsünün silahlı gruplarca fidye amacıyla kaçırıldığı öğrenilmiştir" açıklamasını yaptı.
Diplomatik kaynaklar, Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye seyahat etmekte olan ve 8 Türk vatandaşının da içinde bulunduğu bir yolcu otobüsünün, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e yaklaştığı sırada silahlı gruplarca fidye amacıyla kaçırıldığını duyurdu.
"RESMİ MAKAMLARLA YAKIN TEMASLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"
Kaçırılanların arasında Haiti ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen açıklamada, gerekli girişimlerde bulunulduğu vurgulandı:
"Bölgede benzer kaçırılma vakalarının daha önce de yaşandığı bilinmektedir.
Keyfiyetin öğrenilmesini müteakiben, Haiti'ye de akredite Santo Domingo Büyükelçiliğimizce, derhal Dominik Cumhuriyeti ve Haiti makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın en kısa zamanda salıverilmesine yönelik olarak, resmi makamlarla yakın temaslarımız devam etmektedir."
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