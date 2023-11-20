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20 Kasım 2023 Pazartesi 08:32:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 08:32:00

Dominik Cumhuriyeti'nde sel!

Kaynak: AA

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Dominik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 21 kişi yaşamını yitirdi.

Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, 17 Kasım'dan bu yana etkili olan sağanağın can ve mal kaybına yol açtığı bildirildi.

Şiddetli yağışların sebep olduğu sellerde şimdiye kadar 21 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerden 4'ünün ABD, 2'sinin ise Haiti vatandaşı olduğu belirtildi.

14 ilde kırmızı alarm ilan edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, felaket nedeniyle yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan ettiklerini duyurdu.

Sellerden 1583 ev etkilendi, 7 bin 915 kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Yağış birçok bölgeyi de elektriksiz bıraktı.

Etiketler : dominik sel yağış
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