VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
İşsizlik rakamları açıklandı
Uvalde'deki okul saldırısında polis 77 dakika boyunca saldırgana müdahale etmemiş
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için 8 aday yarışacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
F-16 satışında kritik gelişme! Geri adım attı
9 AB ülkesinden İsrail'e ret
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Özülkü muhtar adayı oluyor
Hayrana bayram hediyesi
Üçüncü kez yönetmen koltuğunda
Tatilde kilo almamak için 5 öneri
Yemeği bir saatten fazla bekletmeyin
Güneşten D vitamini almak için yarım saat yeterli
Oyuncaklar boğulma nedeni olabilir
Askeri ceza kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı... Bedelli askerlik düzenlemesini de içeriyor
Avrupa doğal gaz arayışı içinde! Enerji'de Türkiye büyük rol oynuyor
Kutupta bayram! 24 saat gündüz
İngiltere'de başbakanlık koltuğu için 8 aday yarışacak
Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
NASA evrenin en derininden yeni görüntüleri paylaştı: Uzay teleskopu bu kez sönen yıldızı yakaladı
Tunceli'de teröristlerce tuzaklanmış düzeneği bulundu
13 Temmuz 2022 Çarşamba 08:35:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 08:35:00

9 AB ülkesinden İsrail'e ret

Kaynak: İHA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) üyesi dokuz ülkenin Dışişleri Bakanlıkları yayınladıkları bir ortak bildiri ile İsrail'in Filistinli altı sivil toplum kuruluşunu terör örgütü olarak tanımlama taleplerini reddettiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi dokuz ülkenin Dışişleri Bakanlıkları yayınladıkları bir ortak bildiri ile İsrail'in Filistinli altı sivil toplum kuruluşunu terör örgütü olarak tanımlama taleplerini reddettiğini duyurdu.

Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç Dışişleri Bakanlıkları sözcülerinin "Filistin Sivil Toplum Kuruluşlarına İlişkin Ortak Açıklama" başlığıyla yayımlanan bildiride İsrail'in söz konusu STK'lara ilişkin yeterli delil sunamadığı bildirildi.

Dokuz ülkenin ortak bildirisinde: "22 Ekim 2021'de İsrail altı Filistinli sivil toplum örgütünü terör örgütü olarak tanımlamıştı. Terörizm suçlamaları veya terörist gruplarla bağlantı her zaman azami bir ciddiyetle ele alınmalıdır. Bu nedenle tanımlamaların dikkatli ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyordu. İsrail'den, bu STK'ları 'terörist örgütler' olarak belirleme kararı temelinde altı Filistinli STK'ya yönelik politikamızı gözden geçirmemizi haklı çıkaracak önemli bir bilgiye rastlanmamıştır' ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında: "Bunun aksini kanıtlayacak belgeler olursa ona göre hareket ederiz. Böyle bir kanıtın olmaması durumunda, söz konusu sivil toplum kuruluşları için işbirliğimizi ve güçlü desteğimizi sürdüreceğiz. Demokratik değerlerin yaygınlaştırılması ve iki devletli çözüm için özgür ve güçlü bir sivil toplum vazgeçilmezdir" denildi.

Etiketler : Avrupa Birliği STK İSRAİL
Boy farkına taban çözümü

Boy farkına taban çözümü
Klasiğe yeni yorum

Klasiğe yeni yorum
Bu dönemde sanatçı olmak istemezdim

Bu dönemde sanatçı olmak istemezdim
Hayatımın en dürüst dönemi

Hayatımın en dürüst dönemi
Arabasını özlemiş

Arabasını özlemiş
Paris güzeli

Paris güzeli
Alkışlar Hande'ye

Alkışlar Hande'ye
Artık herkes çok ünlü

Artık herkes çok ünlü
BOĞAZ'DA Nostalji rüzgarı

BOĞAZ'DA Nostalji rüzgarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX