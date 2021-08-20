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20 Ağustos 2021 Cuma 09:12:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 09:12:00

Doğu Çin Denizi'nde ihlal! Japonya alarma geçti

Kaynak: AA

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Çin bandıralı 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi.

Çin bandıralı 4 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Söz konusu gemiler, tartışmalı bölgede Minami Kojima ile Uotsu Adalarına yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler bölgeden ayrıldı.

- TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Etiketler : Doğu Çin Denizi ÇİN Minami Kojima
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