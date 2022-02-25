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25 Şubat 2022 Cuma 23:21:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 23:25:00

Doğu Avrupa'ya NATO Mukabele Kuvveti konuşlandırılacak

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO Mukabele Kuvveti'nin ilk kez Avrupa'nın doğusuna konuşlandırılacağını söyledi.

Rusya'nın son aylarda Ukrayna civarında yaptığı büyük yığınak sonrasında NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasını güçlendirdiğini hatırlatan Stoltenberg, Rusya'ya "anlamsız savaşı" sonlandırma, güçlerini çekme ve diplomasiye dönme çağrısında bulundu.

Stoltenberg, şöyle konuştu:

"Dün NATO müttefikleri savunma planlarımızı harekete geçirmişti. Bunun sonucu olarak havada, karada ve denizde duruşumuzu güçlendirmek ve olasılıklara hızlıca karşılık verebilmek için NATO Mukabele Kuvveti unsurlarını konuşlandırıyoruz. ABD, Kanada ve Avrupalı müttefikler ittifakın doğusuna birlerce ilave asker gönderdi. Farklı yerlerde alarm durumunda 100'den fazla savaş uçağımız ve Kuzey'den Akdeniz'e kadar üç uçak gemisi grubunu da içeren 120 gemimiz bulunuyor. Yanlış anlaşılmalara ve yanlış hesaplara yer olmamalı. Her bir müttefiki, ittifakın her bir santimetresini korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

NATO Mukabele Kuvveti'nin bazı unsurlarının halihazırda hareket halinde olduğunu dile getiren Stoltenberg, kara güçlerinin birkaç gün içinde harekete geçeceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin toplu savunma bağlamında ilk kez konuşlandırılacağını, bu kuvvetin ABD'li ve Avrupalı askerleri içerdiğini aktardı.

"DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Stoltenberg, bir soru üzerine Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru hareket ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Rusya'nın mesajlarının ve söylemlerinin gösterdiği şeyin demokratik yollarla seçilmiş Ukrayna hükümetini değiştirmek olduğuna şahit oluyoruz. Ukrayna hükümeti ile yakın temas halindeyiz. Durumu yakından takip ediyoruz. Halen belirsiz bir durum var ama gördüğümüz şey Ukrayna güçlerinin cesurca savaştığı ve Rus güçlerine hasar verdikleridir."

UKRAYNA'YA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DESTEĞİ

NATO ülkelerinin Ukrayna'ya desteğinin sürdüreceğini vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'ya uçaksavar ve hava savunma sistemleri gönderilip gönderilmeyeceğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bugünkü NATO zirvesinde müttefikler Ukrayna'ya desteklerinin ve verilen silahların çeşitleri hakkında diğer üyelere bilgi verdiler. Bunların bazıları hava savunma sistemlerini de kapsıyor. NATO müttefikleri Ukrayna'ya askeri ve diğer çeşit ekipman desteğini sürdürecek."

SİBER SALDIRILAR

Stoltenberg, Rusya'nın NATO müttefiklerine siber saldırılar düzenlemesi durumunda "bir müttefike yapılan saldırının tüm müttefiklere yapıldığını kabul eden" 5. Madde'nin harekete geçip geçmeyeceğinin sorulması üzerine "Siber saldırılar 5'inci maddeyi harekete geçirebilir." dedi.

Siber güvenliği güçlendirmeye yoğunlaştıklarını, bu alanın riskli olduğunu bildiklerini vurgulayan Stoltenberg, ayrıca örneğin Karadeniz'de istenmeyen olaylar ve kazaların önlenmesi için ayrıştırma mekanizmalarının bulunduğunu belirterek, ABD'nin bu tür mekanizmayı Suriye'de bunu uzun süredir kullandığını hatırlattı.

Gürcistan, Moldova ve Bosna Hersek gibi ülkelere demokratik reformlarında başarı sağlamaları için destek verileceğini de belirten Stoltenberg, transatlantik bağın önemine vurgu yaptı.

Etiketler : nato Stoltenberg rusya
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