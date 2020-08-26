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26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:44:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:44:00

Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı cephe Yunanistan'ı soyuyor!

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Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de Türkiye'nin başarılı hamlelerinden rahatsız olan cephe Yunanistan'ı gazlayarak hem elindeki eski teknolojiyi satıyor hem de Yunanistan'ı soyarak silahlandırıyor. Bu ülkelerin başında da Fransa yer alıyor.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye karşıtı cephe hem elindeki eski teknolojileri satma hem de Yunanistan'ı silahlandırarak soyma yarışına girişti.

Doğu Akdeniz’de Atina’yı Türkiye’nin karşısına diken ülkeler bir yandan da ekonomik krizdeki bu ülkeye milyarlarca dolar değerinde silah satıyor. Yunanistan’ı kışkırtan ülkelerin başında, bölgeye savaş gemisi ve uçak gönderen Fransa var.

Mali yönden batık durumda olmasına rağmen silahlanma programını sürdüren Atina’nın modernizasyon ve hazır silah alımı kararları, bu ülkeye savaş gazı veren ülkeleri heyecanlandırdı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yunan ordusuna bir yıldır yeni nesil ‘Belharra’ tipi fırkateyn satmak isteyen Fransa, 2 gemi için 3 milyar euro teklifinde indirime giderek fiyatı 2 milyara indirdi. Paris yönetimi, bu fiyata 3 yıllık destek paketinin yanı sıra pek çok füze ve silahı da dahil etti. İngiltere ise elindeki Type23 tipi firkateynleri Type26 ve daha ucuz olan Type31 ile değiştirmek istediğinden, kullanım dışı kalacak Type23’leri Atina’ya pazarlama uğraşında. İngiliz donanması bu gemilerden 3’ünü Yunanlılara satmak için girişim başlattı.

KAPSAMLI DESTEK AMERİKA’DAN

Atina yönetiminin Mısır’la yaptığı korsan deniz anlaşmasının mimarı ABD ise envanterden çıkarttığı 70 adet OH-58D Kiowa Warrior silahlı keşif helikopterini 44 milyon dolar karşılığında Yunanistan’a sattı. Yine ABD Ulusal Muhafızları’nın ihtiyaç fazlası olarak belirleyip kullanım dışına çıkardığı araçlar da Atina’ya yollanıyor. Platformlar arasında M2 Bradley zırhlı muharebe araçları (ZMA) ve M1117 Guardian tekerlekli zırhlı araçlar var. Atina, ABD’nin hizmet dışına çıkardığı ZMA’lardan 350 adet, Guardian’lardan ise 1200 adet edinmeyi planlıyor. ABD ile 3 adet Reaper tipi İHA için müzakereler de başlatıldı. Washington, bunlar haricinde daha pahalı silahlarla da Atina ekonomisini zorlayacak. ABD Dışişleri bu kapsamda 600 milyon dolar değerinde 7 adet MH-60R çok amaçlı helikopter ve ek sistemlerinin satışına onay verdi.

BAE APACHE PARÇALARI VERDİ

Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nden de ihtiyaç fazlası yedek parçanın teminiyle AH-64 Apache helikopterlerini modernize etmeyi planlıyor. 19 helikopterin modernizasyonu için 35 milyon dolar maliyet düşünülüyor.

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