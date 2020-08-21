Doğalgaz rezervi Alman basınında: Türk ekonomisi için harikulade bir gelişme

Alman basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulduğuna dair yaptığı açıklamaya yoğun ilgi gösterdi. Alman basını, Türk ekonomisi için harikulade bir gelişme olduğunu ve Türkiye'nin enerji piyasalarında pazarlık gücünün arttığına dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada Türk milletine müjde vereceğini dile getirmesinin ardından bugün Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Alman basını, Erdoğan’ın açıklamasına yoğun ilgi göstererek, açıklamayı ülke gündemine taşıdı. Erdoğan’ın ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervini bulunmasını bizzat açıkladığına değinen Alman Devlet Televizyonu ARD, üretimin yapılma hedefinin 2023 olduğunu yazdı.

N24 haber kanalı, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulması ile en az 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti. Rus doğalgazının en büyük alıcılarından birinin Türkiye olduğu belirtilen N24, Türkiye’ni doğal gaz bulmasıyla birlikte enerji piyasalarında avantajlı konuma geçtiğini ve pazarlık gücünün arttığını yazdı.

Spiegel Dergisi, ise Fatih sondaj gemisinin Romanya sınırında bulduğu doğalgaz rezervinin miktarının 320 milyar metreküp olarak belirtti. Bulunan rezervin Türkiye’nin enerji ihtiyacını Irak, İran ve Rusya yerine kendisinin karşılama fırsatı oluşturacağını belirten Spiegel, Türkiye’nin sadece geçen yılki enerji ihtiyacı için 43 milyar dolar harcadığını yazdı. Türkiye’nin Karadeniz’de devasa doğalgaz kaynağı bulduğunu yazan Welt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Akdeniz’deki enerji kaynağı arama çalışmalarına devam edeceğini açıkladığını belirtti.

Cumhurbaşkanının Cuma günü iyi haberler vereceği sözünü Çarşamba gününden söylediğini belirten Bild Gazetesi, doğalgazın bulunmasına dair yaptığı haberi “Türk ekonomisi için harikulade bir gelişme” başlığı ile verdi. Gazete, haberin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için yeni bir dönem" sözlerini kullandı. Doğalgaz rezervinin bulunduğu bölgede daha fazla rezervin olabileceği ile ilgili bulguların olduğunu yazan Bild, Reuters haber ajansına dayandırdığı açıklamasında rezervin Türkiye’nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağını aktardı. Gazete, haberinde ayrıca Erdoğan’ın Akdeniz’de sondaja devam edileceği ve Türkiye’nin enerji ihracatçısı olana kadar dinlenmeyeceği sözlerine de yer verdi. Focus Online, Türkiye'nin doğalgaz keşfini Erdoğan’ın “Türkiye için yeni dönem" sözünü manşete çıkararak okuyucularına duyurdu. Haber kanalı N-Tv ise, "Erdoğan doğal keşfini kutluyor" başlığını attı.