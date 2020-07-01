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01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:55:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:57:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına tepki!

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, AB'nin zorunlu olmayan seyahat kısıtlamasının kaldırılması için aldığı tavsiye kararında yer verilen listede Türkiye'nin bulunmamasından hayal kırıklığı duyulduğunu bu durumun düzeltilmesini beklediklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "Avrupa Birliği'ne (AB) zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasının tavsiye edildiği üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye’ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarısının ortada olduğunu vurgulayan Aksoy, "Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde verilmesi gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Türkiye'nin salgın süresince uluslararası toplumla örnek bir dayanışma sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın çerçevesinde Avrupa kurumlarıyla tam ve şeffaf bilgi paylaşımına ve iş birliğine devam edecektir. Vatandaşlarımıza yönelik seyahat kısıtlaması konusunda yapılan bu yanlışlığın, en kısa sürede düzeltilmesini bekliyoruz."

AB Konseyi, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat kısıtlamalarında değişiklik yapılması yönünde tavsiye kararı almıştı. Buna göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan dış sınırlar, AB ülkelerine yakın Kovid-19 verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a 1 Temmuz'dan itibaren açıldı. Çin'e ise mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde kısıtlama uygulanmayacak.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam ediyor.

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