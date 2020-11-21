Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermeli
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili, "Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermeli" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Oruç Reis'in Türk kıta sahanlığında icra etmekte olduğu sismik araştırma faaliyetine ilişkin iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Sözcü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bugün bir açıklama daha yayımlayarak, Oruç Reis'in Türk kıta sahanlığında icra etmekte olduğu sismik araştırma faaliyetine ilişkin bilinen iddia ve itirazlarını yinelediğini söyledi.
"Türkiye, Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edecektir"
Aksoy, bu iddia ve itirazların, Türk Dışişleri Bakanlığının, geçen temmuzdan bu yana yaptığı 6 açıklamayla yanıtlandığını belirterek, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir" dedi.
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