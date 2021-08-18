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18 Ağustos 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 08:18:00

Dışişleri Bakanlığı açıkladı: ABD Taliban'ı tanıyacak mı?

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın sivillerin güvenli geçişi konusunda güvence verdiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amerika'nın Afganistan'daki diplomatik temaslarını 31 Ağustos tarihinden sonra sürdürebileceği ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, sivillerin Kabil Havalimanı'na güvenli şekilde erişimi noktasında Taliban'ın kendilerine güvence verdiğini ve bu sözlerine sadık kalmalarını beklediklerini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlenen brifingde Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Afganistan'dan ayrılmalarının zamanının geldiğini ve Başkan Joe Biden'ın kararının doğru olduğunu bir kez daha savunan Sullivan, en önemli önceliklerinin tahliye operasyonunu başarılı ve kayıpsız tamamlamak olduğunu belirtti.

Sullivan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen sivillerin Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'na güvenli şekilde erişimine izin verme konusunda Taliban'ın kendilerine güvence verdiğini belirtti.

Taliban'ın bu sözüne sadık olmasını beklediklerini vurgulayan Sullivan, Kabil Havaliman'ının açık olduğunu ve operasyonun devam ettiğini söyledi.

Sullivan, Taliban'ın uluslararası bir meşruiyetinin olup olmayacağıyla ilgili bir soruya ise, "Taliban'ın nasıl bir yapı olduğunu eylemleriyle uluslararası topluma kendisinin göstermesi gerekiyor." diye yanıt verdi.

Taliban'a bu sözlerle yeşil ışık yakan Sulivan, Taliban'ın uluslararası topluma doğru mesajlar vermesi ve doğru adımlar atması halinde meşruiyet kazanabileceği değerlendirmesini yaptı.

"DİPLOMATİK TEMAS KURABİLİRİZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amerika'nın 31 Ağustos tarihinden sonra Afganistan'da diplomasi trafiğini sürdürebileceği ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "ABD, 'güvenli' ise 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'da diplomasiye devam edebilir." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : Beyaz Saray TALİBAN AFGANİSTAN ABD Jake Sullivan
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