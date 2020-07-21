21 Temmuz 2020 Salı 20:43:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 20:43:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Kaynak: AA
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
- Binlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi
- ABD'de korkutan araştırma: Vakalar 13 kat fazla olabilir
- TOGG İngiliz basınında: Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili
- Hamaney: İran'ın hiçbir zaman Irak'ın iç işlerine karışma gibi bir niyeti olmamıştır
- Nepal'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
- Lavrov: İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması yönündeki girişimlere karşıyız