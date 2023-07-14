VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Edirne'de "pehlivan 22" operasyonu kapsamında 25 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi
CHP belediyeciliğinde beklenen son: Mansur Yavaş, belediyeyi batırdığını itiraf etti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı
İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz mesajı: Milletimizin yazdığı destanı unutmayacağız
UEFA'dan kötü haber: Bu kulüplere yaptırım uygulandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerini bugün yatırılacağını açıkladı
14 Temmuz 2023 Cuma 14:28:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 14:28:00

Dışişleri Bakanı Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Endonezya'da temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta'da Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Erywan Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğü bildirildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Cakarta AK Abdul Momen Bui Thanh Son
Kerem'e İspanyol övgüsü

Kerem'e İspanyol övgüsü
Sivaslı paylaşımı güldürdü

Sivaslı paylaşımı güldürdü
Sürpriz ikili

Sürpriz ikili
Bölüm başı 5.8 milyon alacak

Bölüm başı 5.8 milyon alacak
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
Ağrı Dağı'nda müzik şöleni

Ağrı Dağı'nda müzik şöleni
Okuduğu lisede klip çekti

Okuduğu lisede klip çekti
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Marmaris'te çifte sahne

Marmaris'te çifte sahne

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX