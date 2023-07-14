Dışişleri Bakanı Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Endonezya'da temaslarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Cakarta'da Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Brunei Darusselam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Erywan Yusof, Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğü bildirildi.
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