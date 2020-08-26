  • BIST
    1099.02
  • Dolar
    7,3730
  • Euro
    8,7233
  • Altın
    460,8340
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu
Muhammed bin Selman, muhalif Suudi Prensi Paris'ten Riyad'a kaçırmış
Motorunda arıza çıkan arabalı vapur tahliye edildi
Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem
Suriye'de, Rus askeri aracının ABD askeri aracına çaptığı öne sürüldü
Koronavirüs hastasından uyarı! Nefes alamıyorum, yatamıyorum
Datça açıklarında batan teknedeki 19 kişi kurtarıldı
Kenya'da sokağa çıkma yasağı 1 ay uzatıldı
NATO, Yunanistan'ın illegal faaliyetlerine sessiz kaldı!
Giresun'daki okullara ilişkin Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
Profesyonel liglerde sezon planlamaları açıklandı
İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
Bakan Kasapoğlu: Türkiye uluslararası organizasyonlar için talep eden değil talep edilen ülke konumu ...
Meteorolojiden Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı
Bahreyn'de kapatılan camiler yeniden açılıyor
Filistinli Büyükelçi, İsrail'le anlaşan Abu Dabi Veliaht Prensi'ni babasına darbe yapmakla suçladı
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Müge Anlı'da Şiar Kılıç olayı aydınlanıyor! Nasıl öldüğü ortaya çıktı
Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti
AB Dışişleri Bakanları Berlin'de Türkiye-AB ilişkilerini ele alacak
Nevşehir'de barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Safranbolu'nun 2050'ye kadar olan su ihtiyacı karşılanacak
İngiliz turizmine salgın darbesi
26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:06:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:06:00

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal, Suriye Anayasa Komitesinin üçüncü tur oturumu çerçevesinde temaslarda bulunduğu Cenevre'de, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi Büyükelçi Jeffrey ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Suriye Anayasa Komitesinin üçüncü tur oturumu çerçevesinde temaslarda bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, siyasi süreç, Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi ve İdlib'deki durum ile sahadaki ateşkesin idamesi konuları üzerinde duruldu.

Görüşmede ayrıca, Fırat'ın doğusundaki gelişmelere, bu bağlamda "Suriye Demokratik Güçleri" ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasındaki görüşmelere ve ABD lisanslı bir firmanın yaptığı petrol sözleşmesine ilişkin Türkiye'nin görüşleri vurgulandı.

Türkiye, Rusya ve İran tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesinin üçüncü toplantısı marjında yapılan istişarelere ilişkin dün ortak açıklama yayınlanmıştı.

Açıklamada, üçlü görüşmeyle, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütler vurgulanarak bu ilkelere tüm taraflarca saygı gösterilmesi gerektiği bildirilmişti.

Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılığın yinelendiği açıklamada, İsrail'in, Suriye ile komşu ülkelerin egemenliğine halel getirmenin yanı sıra bölgedeki istikrar ve güvenliği tehlikeye atan, Suriye'ye yönelik süregelen askeri saldırıları da kınanmıştı.

ABD'nin, SDG adını kullanan YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyini (ENKS) uzlaştırıp, Suriye görüşmelerine ilişkin siyasi sürece dahil etme çabalarına Ankara'nın karşı çıktığı biliniyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER