Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar

Afganistan'dan Taliban'ın ele geçiremediği tek vilayet olan Pençşir'de oluşan direniş ilk zaferini elde etti.

TALİBAN'DAN 3 BÖLGEYİ GERİ ALDILAR

Öncülüğünü Sovyet Rusya'nın işgaline karşı direnişi örgütleyen ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud ve kendisini ülkenin yeni lideri ilan eden Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in üstlendiği direniş Bağlan vilayetinin 3 bölgesini Taliban'dan geri aldığı bildirildi.

"DİRENİŞ HALA YAŞIYOR"

Twitter'dan açıklama yapan Afganistan eski savunma bakanı vekili Bismillah Khan Mohammadi, "Taliban'a direnmek bizim görevimizdir Bağlan'daki Pul-e-Hesar, Deh Salah ve Banu bölgeleri direniş güçleri tarafından ele geçirildi. Direniş hala yaşıyor" dedi.

TALİBAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Yerel basın, yaklaşık 40 Taliban üyesinin öldüğünü ve en az 15 kişinin yaralandığını iddia etti. Taliban henüz bir açıklama yapmadı.

PENÇŞİR DİRENİŞİN KALESİ OLABİLİR

Güvenlik uzmanlarına göre Pençşir Vadisi, yine Taliban'a karşı yeniden direnişin kalesi olabilir.

AHMED MESUD DİRENİŞ SÖZÜ VERDİ

Seksenli yıllarda Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnişin en önemli liderlerinden biri olan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Taliban karşıtı silahlı muhalefetin toplandığı Pençşir Vadisi'ndeki karargahından Taliban'a karşı "direniş" sözü verdi.

Babası 2001 yılında El Kaide tarafından öldürülen Ahmed Mesud (32), Çarşamba günü "Washington Post" gazetesinde yayınlanan makalesinde, Afganistan'da liderliğini yaptığı milislerin Taliban'a karşı direnişi için Amerika'dan silah ve mühimmat desteği talep etti ve Taliban'ın, ulaşılması zor Pençşir Vadisi'ni hiçbir zaman kontrol edemediğini belirtti.

Star.com.tr