VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
22 Ağustos 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 14:29:00

Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar

ABONE OL

Afganistan'dan Taliban'ın ele geçiremediği tek vilayet olan Pençşir'de oluşan direnişin Bağlan vilayetinin 3 bölgesini Taliban'dan geri aldığı bildirildi.

Afganistan'dan Taliban'ın ele geçiremediği tek vilayet olan Pençşir'de oluşan direniş ilk zaferini elde etti.

TALİBAN'DAN 3 BÖLGEYİ GERİ ALDILAR

Öncülüğünü Sovyet Rusya'nın işgaline karşı direnişi örgütleyen ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud ve kendisini ülkenin yeni lideri ilan eden Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in üstlendiği direniş Bağlan vilayetinin 3 bölgesini Taliban'dan geri aldığı bildirildi.

"DİRENİŞ HALA YAŞIYOR"

Twitter'dan açıklama yapan Afganistan eski savunma bakanı vekili Bismillah Khan Mohammadi, "Taliban'a direnmek bizim görevimizdir Bağlan'daki Pul-e-Hesar, Deh Salah ve Banu bölgeleri direniş güçleri tarafından ele geçirildi. Direniş hala yaşıyor" dedi.

TALİBAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Yerel basın, yaklaşık 40 Taliban üyesinin öldüğünü ve en az 15 kişinin yaralandığını iddia etti. Taliban henüz bir açıklama yapmadı.

PENÇŞİR DİRENİŞİN KALESİ OLABİLİR

Güvenlik uzmanlarına göre Pençşir Vadisi, yine Taliban'a karşı yeniden direnişin kalesi olabilir.

AHMED MESUD DİRENİŞ SÖZÜ VERDİ

Seksenli yıllarda Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnişin en önemli liderlerinden biri olan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Taliban karşıtı silahlı muhalefetin toplandığı Pençşir Vadisi'ndeki karargahından Taliban'a karşı "direniş" sözü verdi.

Babası 2001 yılında El Kaide tarafından öldürülen Ahmed Mesud (32), Çarşamba günü "Washington Post" gazetesinde yayınlanan makalesinde, Afganistan'da liderliğini yaptığı milislerin Taliban'a karşı direnişi için Amerika'dan silah ve mühimmat desteği talep etti ve Taliban'ın, ulaşılması zor Pençşir Vadisi'ni hiçbir zaman kontrol edemediğini belirtti.

Star.com.tr

Etiketler : AFGANİSTAN TALİBAN DİREMİŞ Şah Mesud Ahmed Mesud
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
Los Angeles'ta klip çekti

Los Angeles'ta klip çekti
Carettalara yüzme dersi

Carettalara yüzme dersi
‘Setlere zamanım yok'

‘Setlere zamanım yok'
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER