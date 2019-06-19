Direksiyon başında uyumaktan vazgeçin

YAPAY ZEKAYI KANDIRIYORLAR

Modern teknolojilerden beklentiler, zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, yoğun trafikte otomatik pilotta giden, Tesla aracının direksiyonunda uyuyan sürücüyü, diğer şoförler güç bela uyandırmıştı. Önceki gün de yine aynı eyalette bir şoför, 50 kilometrelik yol boyunca uyudu. Şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı. Ancak tesla araçları, otopilottayken belirli bir süre sonra direksiyona dokunulması gerektiğine dair bir uyarı veriyor. Bazı sürücüler, uyumadan önce direksiyona herhangi bir eşya temas ettirerek bu uyarıdan kurtuluyor.