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08 Şubat 2021 Pazartesi 19:56:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 23:16:00

Diplomatik kriz büyüyor... Almanya, İsveç ve Polonya'dan Rusya'ya misilleme

Kaynak: AA

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Rusya'nın 5 Şubat'ta Almanya, İsveç ve Polonya büyükelçiliklerinden 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine sonrası Almanya, İsveç ve Polonya'dan Rusya'ya misilleme geldi. Almanya, İsveç ve Polonya ülkelerinde bulunan bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiler.

Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan 1961'deki Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki bir çalışanın "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu adımla Alman hükümetinin 5 Şubat'ta Rusya'nın aldığı karara tepki gösterdiği ifade edildi.

Rusya'nın, aralarında Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki bir çalışanın da bulunduğu birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinden diplomatı sınır dışı ettiği anımsatılan açıklamada, "Bu karar hiçbir şekilde haklı değildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu Alman diplomatın, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yasal yollarla, gelişmeler hakkında yerinde bilgi edinme görevini yerine getirdiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 5 Şubat'ta Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

İSVEÇ BİR RUS DİPLOMATI İSTENMEYEN KİŞİ İLAN ETTİ

İsveç, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinde çalışan bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, kamu televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Stockholm Büyükelçiliğinde çalışan bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini belirterek "Rusya bize başka bir yol bırakmadı." dedi.

Linde, Twitter mesajında da bir Rus diplomatın İsveç'i terk etmesini istedikleri konusunda Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi'ni bilgilendirdiklerini belirtti. Linde şu ifadeleri kullandı:

"Bu, sadece görevini ifa etmekte olan İsveçli bir diplomatın sınır dışı edilmesi yönündeki kabul edilemez karara açık bir yanıttır."

POLONYA'DAN DA HAMLE GELDİ

Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın tutumuna karşı ülkenin batısında yer alan Poznan'daki Rus Konsolosluğunda görevli bir diplomatın sınır dışı edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, karar öncesinde Alman ve İsveçli yetkililerle görüşüldüğü ifade edildi.

Etiketler : Almanya İsveç Polonya Rusya istenmeyen kişi
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