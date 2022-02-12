VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan'dan BAE çıkarması! Yatırımların kapısını açacak
İşte yeni ekonomi paketinin detayları
Sınıfın maskotu YUMAK
Dinozorlar da baş ağrısı çekiyormuş
Ticaret Bakanlığı'ndan '14 Şubat' uyarısı
139 çeşit tıbbi aromatik ve süs bitkisine Hazine desteği
Deliye her gün ‘Sevgililer Günü'
Kaan'dan türkü şöleni
İzmir'de ‘Dilber Ay' sevgisi
Türk Hava Kuvvetleri'nin "Baba"sı özellikleriyle dikkat çekiyor!
13 yılda tüm mevsimleri yaşadık
Özür dilemedi 7 bin lira kaybetti
Hatası milleti güldürdü
Öztekin'in son filmi
Enerjik Yıldız
Müzik dünyasına transfer
Yerli Britney ve Justin
Kaderimin oyunu
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Rusya Brezilya'dan 5 PCR testi istedi
Sigaranın bir zararı daha! İşitme kaybına yol açıyor
12 Şubat 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 16:30:00

Dinozorlar da baş ağrısı çekiyormuş

ABONE OL

ABD'de bilim insanları, Dolly olarak bilinen dinozorun fosillerinden dinozorların solunum rahatsızlığı yaşadığını tespit etti.

Buna bakteri ya da mantar kaynaklı enfeksiyonların yol açabileceği üzerinde durduklarını vurgulayan bilim insanları, enfeksiyon türünün günümüzde bazı kuş türlerinde de görüldüğünü bildirdi. Araştırmada, teşhisin doğru olması halinde Dolly'nin akciğer iltihabına benzer öksürük, tıksırık, baş ağrısı ve ateş gibi belirtilerinin bulunabileceği belirtildi.

Etiketler : abd dinozor baş ağrısı
Çocuk kısmet

Çocuk kısmet
Yargı'nın Derya'sı

Yargı'nın Derya'sı
Aras da korona oldu

Aras da korona oldu
Son aşamaya geldik!

Son aşamaya geldik!
Bakıcısına suç duyurusu

Bakıcısına suç duyurusu
Doğduğu ev müze oluyor

Doğduğu ev müze oluyor
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Müzik ve moda buluşacak

Müzik ve moda buluşacak
Düğün alışverişi

Düğün alışverişi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER