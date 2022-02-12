Dinozorlar da baş ağrısı çekiyormuş
ABD'de bilim insanları, Dolly olarak bilinen dinozorun fosillerinden dinozorların solunum rahatsızlığı yaşadığını tespit etti.
Buna bakteri ya da mantar kaynaklı enfeksiyonların yol açabileceği üzerinde durduklarını vurgulayan bilim insanları, enfeksiyon türünün günümüzde bazı kuş türlerinde de görüldüğünü bildirdi. Araştırmada, teşhisin doğru olması halinde Dolly'nin akciğer iltihabına benzer öksürük, tıksırık, baş ağrısı ve ateş gibi belirtilerinin bulunabileceği belirtildi.
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