Dinozorlar da baş ağrısı çekiyormuş

Buna bakteri ya da mantar kaynaklı enfeksiyonların yol açabileceği üzerinde durduklarını vurgulayan bilim insanları, enfeksiyon türünün günümüzde bazı kuş türlerinde de görüldüğünü bildirdi. Araştırmada, teşhisin doğru olması halinde Dolly'nin akciğer iltihabına benzer öksürük, tıksırık, baş ağrısı ve ateş gibi belirtilerinin bulunabileceği belirtildi.

