12 Haziran 2019 13:30 | Çarşamba
Din alimi Mevlevi Safiullah öldürüldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir din alimi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliğinden yapılan açıklamada, din alimi Mevlevi Safiullah'ın, Nangarhar'ın Kuz Kunar ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığı bildirildi.
Saldırıda din aliminin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA
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