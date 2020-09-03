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03 Eylül 2020 Perşembe 18:13:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 18:13:00

Deyrizor'da İran destekli terörist gruplara hava saldırıları: 27 ölü

Kaynak: AA

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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı noktalara aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca düzenlenen saldırılarda 27 terörist öldü.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı noktalara aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca düzenlenen saldırılarda 27 terörist öldü.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'un doğusunda yer alan Elbukemal ilçesinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki yabancı terörist unsurların mevzilerine gün içinde, aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca hava saldırıları gerçekleştirildi.

Bombardımanlarda İran destekli gruplara mensup 27 terörist hayatını kaybetti.

Kaynaklar, söz konusu saldırılarda, ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Elbu Kemal ilçesi komutanı olarak bilinen Hac Asker'in öldüğünü ileri sürdü.

Hava saldırısını henüz üstlenen olmadı.

3 Temmuz ve 11 Temmuz'da da Deyrizor'un Mayadin ve Elbukemal ilçelerindeki İran destekli gruplara ait bazı noktalar, aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞI

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeler"i açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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