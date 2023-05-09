Deyrizor'da halk terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti

Deyrizor'da halk terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde bulunan Hüveyç köyünde örgüt karşıtı gösteriler düzenlendi.

Köyün ana yollarını kapatan yaklaşık 200 gösterici; örgüt işgalindeki bölgelerde işsizliğin artmasını, örgüte yakın sözde yerel yönetimlerin yolsuzluklarını, pahalılığı ve kötüleşen ekonomi ve yaşam şartlarını protesto etti.

DEYRİZOR'DAKİ GÖSTERİLER



Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor kırsalında pek çok yerleşim, sık sık PKK/YPG karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Terör örgütünün sivilleri keyfi alıkoymaya son vermesini ve alıkonulanları salıvermesini isteyen göstericiler, kötüleşen yaşam şartlarını da protesto ediyor.

Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü, 2017'den bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.