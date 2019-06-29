Devlet liderleri etiketlenecek

İHLALİN GEREKÇESİ YAZILACAK: Dünyanın en çok kullanılan mikroblog sitesi Twitter, kuralları ihlal eden siyasilere karşı harekete geçti. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, siyasi kişi ve önemli liderlerin, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajları doğrudan silinmeden gönderilere uyarı etiketi konulacak. Uyarı etiketine tıklandığında söz konusu kullanıcının hangi Twitter ilkesini ihlal ettiğine dair bilgilendirme çıkacak.

İSTİSNA YAPILMAYACAK: Söz konusu mesajların geniş kitlelere ulaşmasının engellenmesi için algoritmanın değiştirileceği belirtildi. Uyarı etiketlerinin, 100 binden fazla takipçisi olan her hükümet yetkilisi, siyasi aday ve benzeri kişilerin hesabına uygulanacağı da ifade edildi. Öte yandan Twitter'ın bu politika değişikliği, ABD Başkanı Donald Trump’ı akıllara getirdi. Zira Trump, sık sık ülkelere tehditler savurduğu, kişi ve gruplara yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı için eleştiriliyor.