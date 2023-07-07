Devlet 'Cep'e sızabilir! 1984 romanı gerçek mi oluyor?

Macron, olayları önleyebilmek için polisin, halkın cep telofonlarına ve bilgisayarlarına 'sızma'sına izin veren yasayı Meclis'ten geçirdi.

ADIM ADIM POLİS DEVLETİNE



Şiddet olaylarıyla sarsılan Macron, bir yandan sosyal medyayı kısıtlamaya hazırlanırken diğer yandan cep, bilgisayar ve araç sistemlerine sızılmasına olanak sağlayacak tasarıyı yasalaştırıyor.

1984 ROMANI GERÇEK Mi OLUYOR

Yeni düzenlemeyle polis, 5 yıla kadar hapsi öngören suç şüphesiyle telefonlarda sesli ve görüntülü takip yapabilecek. Muhalefet, "George Orwell'ın 1984 romanı hayata geçiriliyor" eleştirisi yapıyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle patlak veren olaylardan sonra, internet kısıtlamalarından çocukların ebeveynlerine para cezası kesilmesine dek pek çok önlemi gündeme aldıklarını söylemişti. Dün de Fransız parlamentosu polisin vatandaşın cihazlarına erişimine onay verdi. Karara göre, polis şüphelilere ait telefon ve bilgisayarına uzaktan erişebilecek. Kamera, mikrofon ve GPS'iyle şüphelilerin, coğrafi konumları belirlenecek, ses ve görüntüleri kaydedilecek. Tedbir, en az 5 yıl hapis cezası gerektiren suçları kapsıyor. Tepki çeken kararı Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, George Orwell'in romanına atıfla "1984'ün totaliterliğinden çok uzağız. Yılda sadece onlarca davayı etkileyecek. Bu sayede bazı insanların hayatları kurtulacak" diye savundu.