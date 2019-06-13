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13 Haziran 2019 09:41 | Perşembe

Demokratlardan Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelleme tasarıları

ABD'de Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat vekiller, Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek karar tasarıları sundu.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın  Suudi Arabistan ve Birleşik Arap  Emirlikleri (BAE) gibi bazı ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass"  eden acil durum yetkisini kullanma kararı almasının yankıları devam ederken,  Temsilciler Meclisindeki Demokratlardan ardı ardına yeni adımlar geldi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinden yapılan yazılı  açıklamada, Kaliforniya eyaletinden Demokrat Vekil Ted Lieu'nun Trump yönetiminin  Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerine silah satışını engelleyecek bir karar  tasarısı sunduğu belirtildi.

Lieu da yaptığı açıklamada, "Trump'ın acil durum ilan etmesi,  kendisine 'hayır' denilen bir yönetimin görevini korkunç bir şekilde kötüye  kullanmasından başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin silah satış sürecinin, satışın ülke menfaatleri ve kanunlarına  uygunluğunun gözden geçirilmesi amacıyla Kongre onayını da içerdiğine işaret eden  Lieu, Trump yönetimimin söz konusu satışların bu standartları karşılamadığını  bildiğini ve bu nedenle de acil duruma başvurduğunu ifade etti.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri David Cicilline, Abigail  Spanberger ve Tom Malinowski de özellikle hassas güdümlü bombaların transferine  ilişkin bir karar tasarısı sundu.

TEMSİLCİLER MECLİSİNDE SİLAH SATIŞI OTURUMU

Söz konusu karar tasarıları, Temsilciler Meclisinde silah satışına  ilişkin, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Clark Cooper ile yapılan oturumun ardından  geldi.

Oturumda Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot  Engel, "Ortada bir acil durum yok. Bu durum sahte, bu durum uydurma. Bu hukuk  istismarı." eleştirisinde bulundu.

Cooper da oturumda yaptığı açıklamada, söz konusu silah satışını  savunarak, bu satışın ABD'nin müttefiklerinin korunması için önemli olduğunu  vurguladı.

TRUMP VE KONGRE ARASINDA SUUDİ ARABİSTAN ÇEKİŞMESİ

Trump'ın 24 Mayıs'ta Suudi Arabistan ve BAE gibi bazı ülkelere silah  satışlarında, Kongre onayını "bypass" eden "acil durum" yetkisini kullanmaya  karar verdiği bildirilmişti. Buna göre, Trump'ın Kongreyi "bypass" etme kararının  derhal devreye gireceği ve 8 milyar dolarlık 22 silah anlaşmasının Kongre  denetimi olmaksızın hemen tamamlanacağı kaydedilmişti.

Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine, bu hafta Kongrede basına yaptığı  açıklamada, Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018'de Trump  yönetiminin "bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri  paylaşma izni verdiğini" gösteren belgeleri gördüğünü ifade etmişti.

Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu  kadar Washington'ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD  yönetiminin, Suudilere verdiği bu imtiyazı "çok rahatsız edici" bulduğunu  vurgulamıştı.

Daha sonra bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin  kullandığı Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını  "bypass" eden acil durum yetkisini protesto etmişti.

Ayrıca, Trump yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından  bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan ile hassas nükleer bilgileri paylaşma  izni verdiği ortaya çıkmıştı.

(AA)

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