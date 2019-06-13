Demokratlardan Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelleme tasarıları

  • Bist 100
    92.605
  • Dolar
    5,8301
  • Euro
    6,6005
  • Altın
    250,4806
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Büfeci, arkadaşının bıraktığı alkol dolu şişeyi su diye satmış Büfeci, arkadaşının bıraktığı alkol dolu şişeyi su diye satmış
Kalın bağırsağının yüzde 70’inin göğüs kafesinde olduğu ortaya çıktı Kalın bağırsağının yüzde 70’inin göğüs kafesinde olduğu ortaya çıktı
ABD'den Polonya'ya ilave bin asker ABD'den Polonya'ya ilave bin asker
Mustafa Yumlu, Trabzonspor'a geri dönüyor Mustafa Yumlu, Trabzonspor'a geri dönüyor
Atletico Madrid yetkilileri, Eljif Elmas transferine son noktayı koymak için İstanbul'a geliyor Atletico Madrid yetkilileri, Eljif Elmas transferine son noktayı koymak için İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın gündemindeki Ever Banega'nın menajeri İstanbul'a geldi Galatasaray'ın gündemindeki Ever Banega'nın menajeri İstanbul'a geldi
Tunus, Cezayir ve Mısır'dan kritik Libya açıklaması Tunus, Cezayir ve Mısır'dan kritik Libya açıklaması
Beşiktaş, Emre Mor için girişimlerini hızlandırdı! Genç oyuncu İstanbul'a davet edilecek Beşiktaş, Emre Mor için girişimlerini hızlandırdı! Genç oyuncu İstanbul'a davet edilecek
Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü
Suriye sınırına askeri araç takviyesi Suriye sınırına askeri araç takviyesi
Beşiktaş, Lens'in yerine Diabate'yi düşünüyor Beşiktaş, Lens'in yerine Diabate'yi düşünüyor
Mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı Mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı
Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı
Ünlü iş adamı mal varlığını bakıcısına bırakmıştı... Tek şartı belli oldu Ünlü iş adamı mal varlığını bakıcısına bırakmıştı... Tek şartı belli oldu
Fenerbahçe, Santos forması giyen Eduardo Sasha için kulübüne 1 milyon euro teklif etti Fenerbahçe, Santos forması giyen Eduardo Sasha için kulübüne 1 milyon euro teklif etti
Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı
Galatasaray'ın Trezeguet transferi zora girdi Galatasaray'ın Trezeguet transferi zora girdi
Beşiktaş yeni golcüsünü Hollanda'da buldu: Peniel Mlapa Beşiktaş yeni golcüsünü Hollanda'da buldu: Peniel Mlapa
ABD'nin tehditleri dünyayı bıktırdı: ABD'ye karşı bir araya geliyorlar ABD'nin tehditleri dünyayı bıktırdı: ABD'ye karşı bir araya geliyorlar
Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı
İşgalci İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası İşgalci İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası
Arsal'da binlerce Suriyeli evsiz kaldı Arsal'da binlerce Suriyeli evsiz kaldı
Darbeci Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanığa müebbet Darbeci Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanığa müebbet
Sudan'da darbe girişiminin bastırıldığı iddiası Sudan'da darbe girişiminin bastırıldığı iddiası

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Haziran 2019 08:33 | Perşembe

Demokratlardan Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelleme tasarıları

ABD'de Temsilciler Meclisindeki Demokrat vekiller, Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek karar tasarıları sundu.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini kullanma kararı almasının yankıları devam ederken, Temsilciler Meclisindeki Demokratlardan ardı ardına yeni adımlar geldi. 

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kaliforniya eyaletinden Demokrat Vekil Ted Lieu'nun Trump yönetiminin Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerine silah satışını engelleyecek bir karar tasarısı sunduğu belirtildi.

Lieu da yaptığı açıklamada, "Trump'ın acil durum ilan etmesi, kendisine 'hayır' denilen bir yönetimin görevini korkunç bir şekilde kötüye kullanmasından başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin silah satış sürecinin, satışın ülke menfaatleri ve kanunlarına uygunluğunun gözden geçirilmesi amacıyla Kongre onayını da içerdiğine işaret eden Lieu, Trump yönetimimin söz konusu satışların bu standartları karşılamadığını bildiğini ve bu nedenle de acil duruma başvurduğunu ifade etti.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri David Cicilline, Abigail Spanberger ve Tom Malinowski de özellikle hassas güdümlü bombaların transferine ilişkin bir karar tasarısı sundu.

Temsilciler Meclisinde silah satışı oturumu

Söz konusu karar tasarıları, Temsilciler Meclisinde silah satışına ilişkin, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Clark Cooper ile yapılan oturumun ardından geldi.

Oturumda Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, "Ortada bir acil durum yok. Bu durum sahte, bu durum uydurma. Bu hukuk istismarı." eleştirisinde bulundu.

Cooper da oturumda yaptığı açıklamada, söz konusu silah satışını savunarak, bu satışın ABD'nin müttefiklerinin korunması için önemli olduğunu vurguladı.

Trump ve Kongre arasında Suudi Arabistan çekişmesi

Trump'ın 24 Mayıs'ta Suudi Arabistan ve BAE gibi bazı ülkelere silah satışlarında, Kongre onayını "bypass" eden "acil durum" yetkisini kullanmaya karar verdiği bildirilmişti. Buna göre, Trump'ın Kongreyi "bypass" etme kararının derhal devreye gireceği ve 8 milyar dolarlık 22 silah anlaşmasının Kongre denetimi olmaksızın hemen tamamlanacağı kaydedilmişti.

Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine, bu hafta Kongrede basına yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018'de Trump yönetiminin "bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini" gösteren belgeleri gördüğünü ifade etmişti.

Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu kadar Washington'ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD yönetiminin, Suudilere verdiği bu imtiyazı "çok rahatsız edici" bulduğunu vurgulamıştı.

Daha sonra bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin kullandığı Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini protesto etmişti.

Ayrıca, Trump yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan ile hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıkmıştı.

(AA)

ABD'nin tehditleri bütün dünyayı bıktırdı! Devreye onlar girecek!
Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı
Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP adayının yalan rüzgarı
Beşiktaş'tan son dakika bombası! Yıldız oyuncu İstanbul'a davet edilecek
Adana'da korku dolu anlar! Faciadan dönüldü...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! O illere kuvvetli yağış uyarısı...
Galatasaray'da hareketli saatler! Menajeri sessiz sedasız İstanbul'a geldi
Günün kahramanı! Kediyi suni teneffüsle kurtardı!
''ABD bunu dediği için vazgeçmeyeceğiz''
Emekli maaşına asgari ücret ayarı
Son kurbanının da cesedi bulundu: Böyle vahşet görmedim
Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz
Fatih Portakal: İmamoğlu'nun hakaret görüntülerini izledim
Bu kez ismini zikretmedi! Kemal Kılıçdaroğlu "Kağıttepe’de" oy istedi
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-35 ve S-400 mesajı
İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
Cumhurbaşkanlığı'ndan terörle mücadele mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Göçmen konusu 6 ay içinde çözülecek
F-35 ortağı iki ülke, ABD’yi tehdit etti
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ