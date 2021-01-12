Azil süreci için ilk adım atıldı...

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12 Ocak 2021 Salı 09:41:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 09:41:00

Demokratlar vazgeçmiyor

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Başkan Trump'a öfke çığ gibi büyüyor. Demokrat Parti üyeleri Trump'ı görevden alma seçeneğini devreye koyarken, Cumhuriyetçi Parti üyeleri ise istifa etmesi çağrısında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın azil süreci için ilk adım atılıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, “Başkan istifa etmezse hakkında ikinci kez azil süreci başlatacağız” açıklamasının ardından Trump’ın görevden azledilmesi için taslak hazırlandı. ABD Kongresi’nde onaya sunulacak olan ve Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu tarafından hazırlanılan taslak şu ana kadar 180 imzaya ulaştı.

ZOR GÜNLER

Demokrat Parti üyeleri Başkan Trump’ın azlini isterken, Cumhuriyetçi Parti üyeleri ise istifa etmesini istiyor. İstifa çağrılarına son olarak Cumhuriyetçi Parti Senatörü Pat Toomey katıldı. Başkan Trump’ın azledilmesi konusunda karar Demokrat Parti’de. Yeteri kadar süre olması halinde, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokrat Partili üyeler, Başkan Trump’a oldukça zor son 10 gün yaşatabilir.

YARGILANABİLİR

Ayrıca Demokratların, Trump’ın görevi devretmesinden sonra da yargılanması seçeneklerini görüştüğü iddia ediliyor. Cumhuriyetçiler Başkan Yardımcısı Pence’in son 10 gün için görevi devralmasını istiyor.

BEYAZ SARAY’DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Trump taraftarlarının kongreyi basması sonucu Kongre’de görevli bir polis hayatını kaybetmişti. Bu nedenle Beyaz Saray’da bayrak yarıya indirildi.

YENİ MİTİNG HAZIRLIĞI

Trump, başkanlığı devretmeden önceki son ziyaretini ABD’nin Teksas eyaletine yapmayı planlıyor. Beyaz Saray eski İletişim Direktörü Anthony Scaramucci ise, Trump taraftarlarının 17 Ocak’ta yeni bir ayaklanma hazırlığı içinde olduğunun sinyallerini verdiklerini iddia etti.

DEMOKRASİMİZ BU KILICIN ÇELİĞİ GİBİ

Terminator serisinin yıldızı Arnold Schwarzenegger, Trump destekçilerini Nazilere benzetirken, “Kaybetmiş bir lider. En kötü başkan olarak tarihe geçecek” dedi. Schwarzenegger ayrıca, ABD demokrasisini yıllar önce rol aldığı ‘Conan the Barbarian’ filminde kullandığı kılıç üzerinden tarif ederek, “Demokrasimiz bu kılıcın çeliği gibidir” dedi.

GOLFÇÜLER DE SIRT ÇEVİRDİ

Dünya çapında golf sahalarına sahip olan ve golf tutkusuyla tanınan ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak’taki Kongre kalkışmasının ardından kayıp hanesine Amerikalı profesyonel golfçüler de eklendi. Prestijli PGA Şampiyonası’nın gelecek yıl Trump’ın sahasında düzenlenmesine yönelik sözleşme feshedildi.

IRKÇILIK TEPKİSİ MODA DERGİSİ KAMALA’NIN TEN RENGİNİ AÇTI!

ABD’nin ünlü moda dergisi Vogue, seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i kapağına taşırken, ülkenin ilk siyahi kadın başkanı yardımcısı olan Harris’in ten rengiyle oynaması ülkede tepkilere yol açtı. Dergide resimlerde ten renginin ve ışık ayarının yükseltilmesine tepki gösteren kullanıcılar, “Ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris’in ten rengiyle oynanması kabul edilemez” dedi. Ünlü moda dergisi Vogue, ABD medyasından New York Post’a yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti.

ESKİ RUSYA ELÇİSİ CIA BAŞKANI OLUYOR

ABD’de başkan seçilen Joe Biden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Başkanlığına William J. Burns’ü aday gösterdiğini duyurdu. Biden’ın ekibinden yapılan açıklamada, Burns’ün ABD’yi ve halkı güvende tutacak onlarca yıllık deneyime sahip örnek bir diplomat olduğu belirtildi. 64 yaşındaki eski Rusya Büyükelçisi William Burns, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda 33 yıl hizmet vermişti. Burns, ABD’nin eski Başkanı Obama döneminde ise Dışişleri Bakanı Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. 

Akşam

Etiketler : abd trump abd seçimleri
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