  • BIST
    1540.61
  • Dolar
    7,3748
  • Euro
    9,0358
  • Altın
    438,1190
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor
56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Koca: Son iki hafta içinde vaka sayısında düşüş oldu
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yaylar şaşkın Akrep değişim için bekliy...
"Bu kış PKK'nın son kışı olacak"
"ABD'de yaşananlar insanlığı şok etmiştir"
Türkiye duyurdu: Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı
Türk doktorlardan büyük başarı! Etkisiz hale getirildi
14 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün itibariyle başladı
Dolandırıcılar artınca Bakanlık müfettiş timi kurdu
TÜRKSAT 5A uzaya fırlatıldı: İlk sinyal alındı
Berrak Tüzünataç ve erkek arkadaşı Ali Yörenç hayatlarına ortak oldular
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan Hollywood pozu
İbrahim Büyükak: 2020 bize son kıyağını yaptı
Ünlü oyuncu Mert Öğüt: Aşı için ben de varım
Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Begüm Öner'den zona oldum paylaşımı
Deniz Akkaya çantaya değil toprağa yatırım yaptı
Kadının yaşı tüp bebekte başarıyı etkiliyor
Psikolojik sorun yaşamamak için plan yapın
Beslenme bozukluğu bebeklikte başlıyor
09 Ocak 2021 Cumartesi 01:07:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 01:07:00

Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor

ABONE OL

ABD'de Demokratların, Kongre baskını olayından sorumlu tuttukları Başkan Donald Trump'a karşı pazartesi günü yeni bir azil süreci başlatmaya hazırlandıkları bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, hafta başında Trump'a karşı harekete geçmeyi planlıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Demokrat vekillerle cuma günü yaptığı toplantıda, "Trump'ın Mike Pence tarafından görevden alınmasını tercih ettiğini", ancak bunun olmaması durumunda kendilerinin azil sürecini başlatacaklarını söylediği kaydedildi.

Kongre baskını dolayısıyla Trump'ı sorumlu tutan Demokratların, çoğunluğu ellerinde tuttukları Temsilciler Meclisinde hızlı bir şekilde azil soruşturması açıp ardından Meclis Genel Kurulunda oylama yapabilecekleri belirtiliyor.

Ancak 20 Ocak'ta görev süresi sona erecek olan Trump'ın azil sürecinin, Temsilciler Meclisinden geçse bile Senatoya gelmesi ya da oylanması beklenmiyor.

Cumhuriyetçilerin 50 sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın azledilebilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun evet demesi gerekiyor. ABD medyasına yansıyan Cumhuriyetçi senatörlerin açıklamalarında azil konusunun gündemlerinde olmadığı vurgusu öne çıktı.

Temsilciler Meclisinde azil oylaması yapılır ve Trump suçlanırsa, "hakkında iki kez azil suçlaması yapılan" ilk başkan olarak Trump kayıtlara geçecek.

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde bir miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Aralık 2019'da Demokratlar, Trump'ın Ukrayna lideri ile yaptığı bir telefon görüşmesinde siyasi çıkarı uğruna ulusal güvenliği tehlikeye atacak ifadeler kullandığı gerekçesiyle ABD Başkanı aleyhinde azil soruşturması başlatmıştı. Aralık 2019'da başkanın suçlu olduğu yönünde oylama yapılmış, Şubat 2020'de Senatoda yapılan oylamada ise Trump aklanmıştı.

Etiketler : amerika demokratlar trump
İbrahim Büyükak gece yarısı muz arıyor

İbrahim Büyükak gece yarısı muz arıyor
Elinde mama köy köy dolaşıyor

Elinde mama köy köy dolaşıyor
Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması: Güzel bir sürecin arifesindeyiz

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması: Güzel bir sürecin arifesindeyiz
Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar

Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar
Yasak Elma'da yeni yüz! Nilperi Şahinkaya dizi kadrosunda

Yasak Elma'da yeni yüz! Nilperi Şahinkaya dizi kadrosunda
Tuba Ünsal çocuklarıyla sette

Tuba Ünsal çocuklarıyla sette
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in birlikteliği kısa sürdü

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in birlikteliği kısa sürdü
İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması

İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması
Demet Akalın indirime gitti

Demet Akalın indirime gitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER