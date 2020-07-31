Demokratik Kongo'da alkollü asker dehşet saçtı! 12 sivil hayatını kaybetti
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (KDC) alkollü bir askerin sivillere ateş açması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletine bağlı Uvira bölgesinde alkol aldığı belirtilen bir asker, yoldan geçen sivillere ateş açtı.
12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayda 12 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı. Uvira Ordu Sözcüsü Dieudonne Kasereka, yaptığı açıklamada, saldırının bölgede protestoya yol açtığını belirterek, "Ordu heyeti ve Birlemiş Milletler ekibi, halkı sakinleştirmek için bölgeye gitti." dedi.
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