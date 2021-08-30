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30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:59:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:59:00

Delta bitmeden bu başladı: C.1.2

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Dünyada 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan koronavirüs, yeni mutasyonlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bilim insanlarının tespit ettiği C.1.2 isimli yeni varyantın 'en bulaşıcı mutasyon' olma ihtimali bulunuyor.

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün son varyantı Güney Afrika'da tespit edildi. C.1.2 olarak adlandırılan varyantın 'en bulaşıcı mutasyon' olma ihtimali bulunuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Son dönemde en çok Delta'nın adı duyuldu. Zira söz konusu varyant dünya genelinde baskın tür haline gelmiş durumda.

Ancak Güney Afrika'dan gelen bir haber virüsün mutasyona uğramaya devam ettiğini gözler önüne serdi.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Güney Afrikalı bilim insanları 2021 yılının Mayıs ayında C.1.2 isimli bir mutasyon tespit ettiklerini duyurdu.

Yapılan ilk araştırmalara göre, söz konusu varyantın 'en bulaşıcı mutasyon' olma ihtimali bulunuyor.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu, C.1.2 dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğunu belirledi.

Bu sayı, bugüne kadar herhangi bir varyantta görülen mevcut küresel mutasyon oranının neredeyse iki katına denk geliyor.

Bilim insanları ayrıca C.1.2 dizisine sahip varyantların yaklaşık yüzde 50'sinde 14 mutasyon buldu.

'Bu mutasyonların işlevsel etkisini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor' diyen bilim insanları, son varyantın virüsün antikorlardan ve bağışıklık tepkilerinden kaçmasına yardımcı olabileceği konusunda da uyardı.

'Artan bulaşıcılık' ile ilişkilendirilen C.1.2, İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de de görüldü.

Etiketler : koronavirüs delta varyantı yeni varyant
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