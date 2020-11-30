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30 Kasım 2020 Pazartesi 22:15:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 22:15:00

DEAŞ'ın harabeye çevirdiği Musul müzesi 6 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı

Kaynak: AA

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Haziran 2014'te Irak'ın Musul kentine giren terör örgütü DEAŞ'ın neredeyse yüzde 98'ini tahrip ettiği tarihi Musul Kültür Müzesi, 6 yıl aradan sonra yeniden hizmete açıldı.

Irak ordusunun Mart 2016'da başlattığı Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında Mezopotamya'nın paha biçilemez tarih ve kültür hazinelerini barındıran müze çatışmalar nedeniyle tahrip olmuştu.

Müzenin yeniden açılışına Musul yerel hükümet yetkilileri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Musul Valiliğinden yapılan açıklamada kentin Mansur Mahallesi'nde yer alan müzede bulunan pek çok tarihi eserin halka açıldığı belirtildi.

Müzenin halka haftada iki gün açılacağı belirtilen açıklamada girişlerin ücretsiz olacağı aktarılarak müze bünyesindeki salon ve alanlarda sergi ve kültürel faaliyetlerin de yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, müzenin açılmasıyla tarihi kente kültürel yüzünü yeniden kazandırmak ve ziyaretçilerle taştığı günleri geri getirmenin hedeflendiği ifade edildi.

Etiketler : Irak ordusu Musul Valiliği DEAŞ
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