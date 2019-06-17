17 Haziran 2019 23:46 | Pazartesi
Darbeci yönetimden Mursi'nin cenazesiyle ilgili karar: Reddettiler
Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.
Ayrıntılar az sonra..
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- Darbeci yönetimden Mursi'nin cenazesiyle ilgili karar: Reddettiler
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