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17 Haziran 2019 23:46 | Pazartesi

Darbeci yönetimden Mursi'nin cenazesiyle ilgili karar: Reddettiler

Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.

Ayrıntılar az sonra..

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