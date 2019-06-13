Darbeci Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanığa müebbet

Mısır’da askeri mahkeme, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye suikast girişiminde bulunmakla suçlanan 296 sanık hakkında, müebbet (25 yıl) ile 3 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Mısır devlet gazetelerinden Ahram’ın haberine göre, 32 sanık hakkında müebbet hapis cezası veren Kahire Askeri Mahkemesi, 29 sanık hakkında onbeşer, 36 sanık hakkında onar, 1 sanık hakkında ise 7 yıl hapis cezasına hükmetti.

İki sanığın delil yetersizliğinden beraat ettiği davada Askeri Mahkeme, 81 sanığı beşer, 117 sanığı ise üçer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mısır yasalarına göre kararın nihai olmadığı, Savunma Bakanı'nın onayının ardından sanık avukatlarının 60 gün içerisinde karara itiraz edebileceği bildirildi.

Şubat ayında da 8 idam kararı verilmişti



Mahkeme, söz konusu davada şubat ayında da 8 sanık hakkında idam kararı vererek sanıkların evrakını görüşünü almak üzere ülke müftüsüne göndermişti.

Bugünkü duruşmada idam kararlarının delil eksikliğinden dolayı müebbet hapse çevrildiği belirtildi.

Mısır Başsavcılığı, Kasım 2016’da, sanıkların dosyasını “Cumhurbaşkanı Sisi’ye iki defa suikast girişiminde bulunma” suçlamasıyla mahkemeye göndermişti.

(AA)