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06 Kasım 2020 Cuma 08:10:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 08:10:00

Darbeci Sisi safını belli etti! Fransız malına boykot çağrısı yapan alimi tutuklattı

Kaynak: DHA

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Mısır'da darbeci Sisi rejimi, Fransız mallarına boykot çağrısı yapan tanınmış İslam alimlerinden Mustafa el Adevi'yi tutukladı.

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi yönetimi, Fransız mallarına boykot uygulanması yönünde çağrı yapan tanınmış İslam alimlerinden Mustafa el Adevi'yi tutukladı.

DHA'nın Mısır yerel medyasından aktardığı haberde, 66 yaşındaki alimin 4 Kasım günü evinde tutuklandığı bildirildi. Mısır'ın tanınan din adamları arasında gösterilen Mustafa el Adevi'nin, geçtiğimiz günlerde Fransız mallarına boykot yapılması çağrısında bulunduğu için tutuklandığı belirtildi.

Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması İslam dünyasında tepkilere yol açmıştı.

Etiketler : darbeci sisi fransa boykot macron
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