  • BIST
    1113.11
  • Dolar
    7,3557
  • Euro
    8,6905
  • Altın
    459,0130
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Valisi duyurdu: 163 kilometrelik yolun sorumluluğu Jandarmaya geçti
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
ABD'den polis dehşeti sürüyor!
Bakan Selçuk'tan destek müjdesi: ‘Normalleşme Desteği' adı altında sürdüreceğiz
Brent petrolün varil fiyatı yükseliyor
İkinci George Floyd vakası: ABD polisi arkası dönük bir siyahiye 7 el ateş atti
Giresun'da can kaybı 7'ye yükseldi!
Ankara'da FETÖ operasyonu: Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltında
İşgalci İsrail Gazze'yi havadan vurdu
'İsrail'in Washington'daki adamı' harekete geçti: Bahreyn, Umman, Katar ve Sudan'a da gidecek
Doğal gazda dengeler Türkiye lehine dönecek!
Ayasofya Camii'nde duygulandıran anlar
Darbeci Hafter'in sözcüsü ateşkesten rahatsız: Savaş konumundayız
Türkiye'den stratejik hamle: Akdeniz'e lojistik liman
BAE'nin derdi Orta Doğu'yu karıştırmak: Libya'ya Yemenli paralı askerler gönderdi
Bakanlar Kurulu toplanıyor! Gündemde doğal gaz ve sel felaketi var
Libya hükümeti 'sızdırılmış' kişiler deyip açıkladı: Soruşturma başlatıldı
ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway'den şok karar! Görevi bırakıyor
Yeni yapay zeka şirketlerinin sayısında büyük artış!
"BAE-İsrail anlaşması BAE'nin F-35 alma şansını artırmalı"
Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Birleşmiş Milletler'den Yunanistan'a sığınmacı uyarısı: Derin endişe duyuyoruz
Rize'ye Ağustos ayında kar yağdı
Adana Valisi Elban'dan yangın açıklaması: Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz
24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:36:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:40:00

Darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari: Şu anda savaş konumundayız

ABONE OL

Libya'da darbeci Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Libya hükümeti ile Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) tarafından duyurulan ateşkes girişimine tepki gösterdi. Mismari, ateşkes girişimini "medya pazarlaması ve göz boyama" olarak nitelendirirken şu anda savaş konumunda olduklarını açıkladı.

Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Libya hükümet güçleri tarafından düzenlenen toplantılarda stratejik Sirte şehrine saldırı kararı alındığını ileri sürdü.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın duyurduğu ateşkes girişimini "medya pazarlaması ve göz boyama" olarak nitelendiren Mismari, milislerinin şu anda savaş konumunda olduğunu ve Sirte şehrine yönelik herhangi bir saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtti.

Mismari, Hafter'in siyasi müttefiki TM Başkanı Akile Salih'in ateşkes çağrısına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

- LİBYA'DA TARAFLARIN ATEŞKES ÇAĞRISI

Libya Başbakanı Serrac, cuma günü "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER