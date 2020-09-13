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13 Eylül 2020 Pazar 23:45:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 23:45:00

Darbeci Hafter'e büyük şok! Sözde hükümet istifasını sundu

Kaynak: AA

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Libya'da darbeci Hafter yanlısı sözde hükümet, 3 gündür süren protestolar nedeniyle istifasını açıkladı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet, ağırlaşan yaşam şartlarına karşı 3 gündür devam eden protestolar nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'e istifasını sundu.

Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, (uluslararası toplumun tanımadığı) Abdullah es-Seni başkanlığındaki sözde hükümetin, TM Başkanı Salih'e istifasını sunduğu duyuruldu.

Açıklamada, istifanın değerlendirilmek üzere Meclise sunulacağı kaydedildi ancak tarih verilmedi.

İstifa kararının, Akile Salih'in, Hafter'in kontrolündeki Merc kentinde ağırlaşan yaşam şartları sebebiyle başlayan protestoların nedenlerini tartışmak için hükümetle yaptığı acil toplantı sırasında bildirildiği belirtildi.

Libya el-Ahrar kanalının, Libya Suç İzleme Örgütüne dayandırdığı bilgiye göre, Hafter milislerinin Merc kentindeki göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.

"February" kanalı ise dün gece saatlerinde Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde sokağa çıkan göstericilere ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

"AKİLE SALİH'İN SAHADA OTORİTESİ YOK"

Libya Savunma Bakanı Albay Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in sahada herhangi bir otoriteye sahip olmadığını söyledi.

Libya El-Ahrar kanalına konuşan Nemruş, ülkede halihazırda ateşkes olduğunu, ancak Hafter milislerinin ateşkesi pek çok defa deldiğini ve askeri yığınak yapmaya devam ettiğini kaydetti.

"Akile Salih'in sahada herhangi bir otoriteye sahip olmadığına, bilakis iplerin Hafter'in elinde olduğuna" işaret eden Bakan Nemruş, Halife Hafter'in ateşkes taahhüdüne de güvenilemeyeceğini dile getirdi.

Nemruş, daha önce aynı kanala yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin ateşkesi çiğnemeye devam ettiğini ve hükümet güçlerinin bunlara karşılık vermeye hazır olduğunu, ancak ateşkese bağlı kaldığını dile getirmişti.

Libya'daki paralı askerlerle ilgili de konuşan Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş, Savunma Bakanlığının elinde bu askerlerin varlığına dair deliller olduğunu ve bunları uluslararası makamlara illettiklerini ifade etti.

Nemruş, ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM), Cufra Üssü'ne ve Sirte'ye çok sayıda Rus uçağının iniş yaptığını gözlemlediğini de aktardı.

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