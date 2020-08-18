İstihbarat askeri itiraf etti! Darbeci Hafter artık Bingazi'de istenmiyor

Darbeci Hafter için çember daralıyor! istihbarat askeri itiraf etti: VHafter artık Bingazi'de istenmiyor
Kaynak: DHA
Türkiye'nin BM tarafından da tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteğiyle, Libya'da gücünü iyice kaybeden darbeci Hafter, uzun süredir kontrolü altındaki bölgelerde de istenmiyor. Libya Ulusal Ordusu (LUO) görevlisi isminin açıklanmasını istemeyen bir istihbarat askeri, Hafter cephesinde meydana gelen gelişmeleri anlattı. Hafter'in savaşı kaybetmeyi kaldıramadığını itiraf eden LUO askeri, "Trablus ve Tarhuna yenilgisiyle ilgili eleştirenleri DEAŞ ve Müslüman Kardeşler yanlısı oldukları iddiasıyla cezalandırıyor” dedi.
Libya’da gücünü yitiren darbeci Hafter’in kontrolü altındaki bölgelerde bile halk tarafından istenmediği, kendisine yönelik eleştiri yapan herkesin DEAŞ ve Müslüman Kardeşler yanlısı olmakla suçlanarak cezalandırıldığı ortaya çıktı. Hafter’in ordusu, LUO'nun istihbarat subayı bir asker, gizlenen gerçekleri bir haber ajansına anlattı. Hafter’in gücünün azaldığını anlatan istihbarat subayı, Trablus çatışmasında verilen kayıplardan söz edilmesini dahi yasaklandığını, baskıcı tutumu nedeniyle Libya’nın doğusundaki halkın askeri bir yönetim istemediğini anlattı.
HAFTER DOĞU LİBYA’DA ZORLA BİRŞEY YAPACAK DURUMDA DEĞİL
Hafter’in LUO’yu zorla bir savaşa soktuğunu söyleyen istihbarat askeri, “Libya'nın doğusundaki halk askeri bir yönetim istemediği için Tobruk merkezli Temsilciler Merkezi Başkanı Agila Salih’in çevresinde toplandı. Hafter ve yandaşları bu nedenle Agila Salih’ten kurtulmak istiyor. Hafter’in artık Bingazi'de de istenmediğini söyleyen istihbarat subayı, baskı ve adam kaçırmalardan dolayı insanların korktuğunu, LUO'nun artık Doğu Libya’da zorla herhangi bir şey yapabilecek durumda olmadığını ifade etti
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