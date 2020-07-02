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02 Temmuz 2020 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 12:10:00

Darbeci Hafter cephesinde pişmanlık: Trablus'a hücum etmemiz hataydı

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Libya'da darbeci Hafter saflarında savaşırken yakalanan ve adalet karşısına çıkmayı bekleyen milisler pişmanlıklarını anlattı. Eski yüzbaşı pişmanlığını belirterek, 'Şu anda görüyorum Libyalıların kanı akıyor. Başlangıç da hataydı, Trablus'a hücum etmemiz de hataydı.' dedi.

Libya ordusunun başlattığı Zafer Yolları harekatında, Hafter saflarında savaşan çok sayıda eski ordu mensubu ele geçirildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, biri eğitim kamplarında, diğer deniz gücünde görevli iki eski yüzbaşı tutuldukları cezaevinde yanıldıklarını ve pişmanlıklarını anlattı.

"ONLARI ORDU OLARAK GÖRÜYORDUM"

Eski yüzbaşı, nasıl yanıldığını anlatıyor:

"Adım İsa Emir El Guravi, 32 yaşındayım rütbem yüzbaşı. Hafter'e bağlı güçlere 2017'de Bingazi'de katıldım. Kendi irademle katıldım. Çünkü onları ordu olarak görüyordum. Eğitim kamplarında yeni katılan milisleri yetiştiriyordum. Kimse bu ülkenin böyle olmasını istemez. Ben de istemedim. Hafter'in şahsıyla alakam yok. Hafter'in askeri değilim. Ordunun askeriyim."

Hafteri kendi saflarında savaşanları Libya ordusu için savaştıklarına inandırmış.

"BAŞLANGIÇ DA HATAYDI, TRABLUS'A HÜCUM ETMEMİZ DE HATAYDI"

Hafter'in Trablus'u ele geçirme talimatından hemen sonra esir düşen bir diğer milis Ömer Muhammed Ahmed Bekri. Darbeci generalin saflarına 2019'da katılmış.

Eski yüzbaşı, pişmanlığını şu sözlerle anlatıyor: "Şu anda görüyorum Libyalıların kanı akıyor. Başlangıç da hataydı, Trablus'a hücum etmemiz de hataydı. 2019'un Nisan ayı başında Trablus'a barış yoluyla gireceksiniz dediler. Ama orada yakalandık. Libya ordusunun kazanacağını beklemiyordum."

Hafter saflarında savaşırken yakalanan iki eski yüzbaşı adalet karşına çıkacak.  

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