Danimarka donanması duyurdu! Rus savaş gemisi tankerle çarpıştı
Danimarka ordu sözcüsü, İsveç ve Danimarka sınırları arasında bulunan Oresund Boğazı'nda bir Rus savaş gemisi ile bir tankerin çarpıştığını açıkladı.
Danimarka donanması, bir Rus firkateyninin Kopenhag açıklarında Marshall Adaları bandıralı bir konteyner gemisiyle çarpıştığını söyledi.
TRT Haber'in haberine göre, hava raporları, Çarşamba sabahı çarpışma anında bölgede yoğun sis olduğunu ortaya çıkardı.
Çarpışma sırasında kimsenin yara almadığı ve herhangi bir sızıntının raporlanmadığı belirtildi.
Kazaya neyin sebep olduğu bilinmiyor ancak gelen bilgiler bölgenin sis altında oluğu yönünde. Kaza, boğazın Danimarka tarafında meydana geldiği için soruşturmayı Danimarkalı yetkililer yürütüyor.
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