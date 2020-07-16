Danimarka Başbakanı Frederiksen, yönetmen nişanlısıyla evlendi

Biri genel seçim nedeniyle olmak üzere daha önce iki kere düğününü iptal eden Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, AB liderleri arasında gerçekleşecek olağanüstü koronavirüs zirvesinin düğün tarihine denk gelmesi üzerine geçen ay bir kez daha erteleme kararı almak durumunda kalmıştı.



Bir yıldan kısa bir süre içinde tam üç defa düğün planlarını ertelemek zorunda kalan sonunda Frederiksen, sonunda muradına erdi.

KÖY DÜĞÜNÜ YAPTI

Frederiksen, Danimarka’ya ait Zealand adasında gerçekleşen bir köy düğünüyle nişanlısı olan Bo Tengberg ile evlendi.

90 KİŞİ KATILDI



Yerel basının aktardığına göre küçük ve samimi bir havada gerçekleşen düğüne, eski başbakan Poul Nyrup Rasmussen dahil olmak üzere yaklaşık 90 kişi katıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kilise çıkışında çekilen bir fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Frederiksen, ‘Evet’ notunun yanına bir de kalp iliştirdi.

UZUN SÜREDİR BİRLİKTELİKLERİ VAR



42 yaşındaki Frederiksen ile yönetmen olan 55 yaşındaki Tengberg’in uzun süredir birlikte olduğu biliniyor.