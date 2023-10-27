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27 Ekim 2023 Cuma 14:15:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 14:15:00

D-8 ülkeleri "Gazze Şeridi'ndeki insanlık suçlarının durdurulması" çağrısı yaptı

Kaynak: AA

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Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Gazze Şeridi'ndeki "insanlık suçlarının ve şiddet olaylarının" durdurulmasını talep etti.

D-8'in Bangladeş'in başkenti Dakka'daki 47'nci oturumlarının ardından yayımlanan ortak bildiride, Gazze Şeridi'ndeki insan hakları ihlalinden endişe duyulduğu ve İsrail ordusunun Filistin'de, Filistin vatandaşlarına "ızdırap" çektirdiği belirtildi.

Gazze'deki insani yardım koridorunun açılması, Gazze Şeridi'ndeki "insanlık suçlarının ve şiddet olaylarının" durdurulması çağrısı yapılan bildiride, "Bütün üye ülkeleri, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi konu ile ilgilenen uluslararası ajanslarla işbirliği içinde insani yardım yapmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.

Etiketler : gelişen 8 ülke gazze israil hamas filistin insanlık suçu
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